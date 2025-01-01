В ВС России за полгода поступило более 210 тысяч контрактников

За первые шесть месяцев 2025 года в ряды российской армии для службы по контракту поступили свыше 210 тысяч человек, еще более 18 тысяч человек присоединились к добровольческим подразделениям. Такие данные озвучил в среду, 2 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC России военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Дмитрия Медведева.

Подводя итоги первого полугодия 2025 года, зампред Совбеза подчеркнул, что взят "весьма приличный" темп набора военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время, а задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наши граждане отправляются на специальную военную операцию добровольно, тогда как киевский режим отлавливает людей на улице, как собак. По словам президента, "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят".

Участвуют в спецоперции на стороне российской армии и иностранные граждане. Владимир Путин отметил, что среди них есть и французы, которые назвали свое добровольческое подразделение символично, в память об отцах и дедах — "Нормандия — Неман".