Зеленский лишил гражданства Украины митрополита канонической УПЦ Онуфрия

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский издал указ, лишающий украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.

Как сообщает Служба безопасности Украины, "по материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ (МП) Онуфрий" (цитата по "Интерфаксу").

После этого вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников объявил о намерении обратиться в профильную комиссию ООН. Правозащитник назвал недопустимыми гонения, организованные киевским режимом в отношении митрополита Онуфрия.

Мельников предупредил, что в ответ на "очередной виток нападок на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей" обратится во всемирную организацию, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что Москва много лет поднимает вопрос вопиющих нарушений на Украине в сфере права на свободу вероисповедания, но на Западе эту тему пытаются замалчивать. Она призвала "здравые силы" осудить войну режима Зеленского против православной церкви.