Ермак хамски отреагировал на новость о прекращении поставок оружия из США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал сообщения о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки Украине некоторых видов вооружений.

Как написал Ермак в соцсетях в среду, 2 июля, нужно подождать официальных уведомлений на этот счет из Вашингтона — чиновник фактически признал, что американские власти даже не сочли нужным предупреждать киевский режим о своих планах.

Свой призыв Ермак сопроводил фразой: "Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки про оборонку".

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский утверждал, что Киев пока не получал официальных уведомлений от США о приостановке военной помощи.

Еще за месяц до этого источники рассказали, что американский лидер Дональд Трамп придумал наказание Зеленскому за атаку на аэродромы России — в Белом доме всерьез заговорили о том, следует ли Соединенным Штатам полностью "оставить Украину".