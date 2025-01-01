Россиян приглашают на конкурс лучших практик трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит в 2025 году Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Принять участие могут представители организаций, осуществляющие трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории страны и представившие документы в соответствии с условиями конкурса.

Конкурс проходит в четыре этапа, подведение итогов и церемония закрытия состоится 5 декабря 2025 года в очном формате в Москве. Цель мероприятия - выявить лучшие практики в сфере трудоустройства молодежи.

Подробная информация и документы для участия размещены на сайте.