Британские власти не принимали решений о прекращении военной помощи Украине, невзирая на соответствующий шаг Соединенных Штатов. Об этом в среду, 2 июля, рассказали источники из числа информированных чиновников.

Как пишет The Guardian, страны Европы пытаются восполнить пробелы в вопросе поставок западного оружия украинской армии. Однако европейские политики признают, что американские вооружения "представляют собой сливки имеющихся боеприпасов", в которых ВСУ нуждаются сильнее всего.

Накануне британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Лондон впервые использует средства от замороженных российских активов, чтобы финансировать поставки оружия киевскому режиму.

Ожидается, что Великобритания отправит ВСУ 350 ракет Asraam в рамках программы ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), которая предполагает выделение Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от использования замороженных российских активов.

При этом британские средства массовой информации пишут, что об отказе поддержки Киева заговорили уже англичане и правых, и левых взглядов. Они убеждены, что вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров и лишь затруднит прекращение огня.