Набиуллина объяснила, чем хороши для экономики неспокойные времена

Российской экономике предстоят очень неспокойные времена, однако есть в этом и позитив. С таким заявлением выступила в среду, 2 июля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как пояснила глава регулятора, неспокойные времена — это "новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы", на которые можно опереться.

Набиуллина также подчеркнула, что "мы адаптировались к каким-то внешним вызовам", невзирая на продолжающиеся попытки западных стран повлиять на Россию при помощи рестрикций, сообщает ТАСС.

Ранее глава государства Владимир Путин прокомментировал стремление Запада "похоронить" экономику России фразой: "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Как подчеркнул президент, без российских энергоносителей Запад существовать не может.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что постепенное и правильное охлаждение экономики России уже происходит. Он пояснил, что обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях – это задача правительства, тогда как задача Центробанка – не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде.