Присяжные признали рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) виновным лишь по двум пунктам обвинения из пяти — самым легким. Это фактически спасло звезду от пожизненного тюремного заключения.

Как уточняет CNN, жюри присяжных сочло доказанным участие музыканта в перевозке женщин для занятия проституцией, оправдав его по обвинениям в торговле людьми для сексуальной эксплуатации и сговоре с целью рэкета.

Выслушав решение присяжных, Пи Дидди устроил целое шоу. Сначала он встал на колени и склонил голову, изобразив позу молящегося человека. Поднявшись, рэпер обернулся к присутствующим в зале суда и захлопал в ладоши, спровоцировав аплодисменты и даже одобрительные выкрики.

Вердикт жюри присяжных стал настоящим спасением для Пи Дидди — теперь ему грозит максимум десять лет за решеткой, причем до вынесения решения суда его могут отпустить под залог.

Рэпера Пи Дидди арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. СМИ и интернет пестрели шокирующими подробностями его вечеринок, на которых побывало множество известных людей — от кинозвезд до британских принцев и американских политиков.

На этом фоне представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что американским властям хорошо бы навести порядок у себя дома и уничтожить преступную группировку "вурдалаков", а не вмешиваться в дела других государств.