Американские власти должны в первую очередь позаботиться о потребностях Соединенных Штатов — так постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер объяснил приостановку поставок оружия Украине.

Политик подчеркнул, что именно это "Пентагон делает все время, чтобы убедиться, что у Соединенных Штатов есть стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы".

В частности, по словам Уитакера, Соединенные Штаты должны быть уверены в наличии достаточного количества ракет Patriot и прочего необходимого для того, "чтобы обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы это поле боя ни находилось" (цитаты по РБК).

Ранее в Кремле заявили, что приостановка поставок оружия украинским военным из США приведет к позитивным последствиям — она приближает окончание специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также предположил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за нехватки вооружения на собственных складах.

Однако представители киевского режима юлят и пытаются избежать скользкой темы. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отличился хамской фразой: "Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки про оборонку".