Форум "Поколение героев" прошел в Москве

В столице состоялся патриотический форум "Поколение героев". Об этом в среду сообщает АГН "Москва". Как отмечается, участниками мероприятия стали студенты и курсанты, а также ветераны военной службы и труда.

"Мероприятия подобного рода важно проводить, потому что они направлены на преемственность поколений, встречу с нашими великими героями. И, конечно, для нашей молодежи это крайне важное мероприятие. Сегодня у нас было несколько спикеров и несколько лекториев, которые были направлены и на преемственность культуры, и на патриотическое воспитание, и на спорт – развитие физической культуры и спорта", – сообщил заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов.

Организатором форума выступил Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, а модератором стал известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. Клюевым событием форума стала пленарная сессия "История продолжается: героизм вне времени".

Ранее в Москве прошел историко-патриотический форум "Дорогами Памяти и Славы". Была организована передвижная выставка.