Путин обсудил с кабмином строительство ВСМ и соцобеспечение бойцов СВО

Не сбавлять темпов развития аэропортов в стране, а также обозначить сроки прохождения экспертизы проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург поручил сегодня правительству Владимир Путин на совещании с членами кабмина. Обсуждали не только реализацию этих проектов, но и ряд оперативных вопросов - в частности, соцобеспечение военных, которые получили травму в ходе СВО и остались на военной службе, а также меры поддержки вдов погибших участников специальной военной операции.

Совещание с членами правительства начинается с оперативных вопросов. Владимир Путин интересуется социальным обеспечением бойцов СВО и гарантиями для их семей. В том числе проработать вопрос образовательных льгот для вдов участников СВО.

"По поводу социального обеспечения наших ребят, которые получили травму в ходе СВО и остались на военной службе. Первое. И потом мне при встрече с членами семей, прежде всего, семей, которые утратили, потеряли своего мужа и отца в ходе специальной военной операции, вопрос по вдовам и получении ими образования", - сказал Путин.

Сегодня такие льготы законом предусмотрены только для участников СВО и их детей. "Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им в том числе право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте", - сообщила Анна Цивилева, замглавы Минобороны.

"Я поддерживаю, прошу проработать с коллегами. Но вот что касается вдов погибших наших ребят, наших товарищей - надо посмотреть пошире на этот вопрос. Ну вот женщина пойдет учиться, там, может, и дети есть. А как она будет существовать, семью содержать? Я понимаю, все положенные выплаты получит, но тем не менее - надо внимательно посмотреть на то, как обеспечить процесс обучения и что сделать еще дополнительно, чтобы их поддержать", - отметил Путин.

Второй вопрос на повестке - высокоскоростной. В активной стадии разработки находится проект магистрали Москва - Санкт Петербург, старт строительства которой президент дал в декабре прошлого года.

"Завершены ключевые финансовые и организационные процедуры по проекту ВСМ. Хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина, Грефа и Белозерова за их активную вовлеченность во все аспекты реализации проекта ВСМ. Мы находимся на завершающей стадии проектирования трассы ВСМ. И проходим согласование документации в главгосэкспертизе", - сообщил Виталий Савельев, зампредседателя правительства России.

Над проектом уже работает более 5 тысяч специалистов. Формируются строительные городки и обустраиваются временные дороги. Первым этапом запланировано строительство тестового участка трассы от Зеленограда до Твери протяженностью 129 километров. Его планируют завершить в конце 27 года. И на нем будут тестировать все системы нового высокоскоростного поезда, который сейчас также активно разрабатывается.

Ввод всей высокоскоростной магистрали запланирован на 2028 год. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Время в пути составит 2 часа 15 минут. А это значит, что поезда будут курсировать со скоростью 380 километров в час. В дальнейшем планируется строительство ВСМ и по другим направлениям - Адлер, Минск, Екатеринбург (через Казань) и Рязань.

Владимир Путин также потребовал не сбавлять темпов развития аэропортов. Только за последние два года введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы в 14 аэропортах. И только с начала этого года еще четыре: в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Минеральных Водах. До конца 30 года в планах обновить еще 20 аэропортов.