Мишустин затронул тему продовольственной безопасности

Методика подготовки кадров, разработка и внедрение инновационных продуктов, инвестиции в модернизацию производства - такие вопросы обсудил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с председателем совета директоров группы компаний ЭФКО Валерием Кустовым.

Предприятие - основное направление - растительные масла - мощности находятся в разных регионах в том числе в Воронежской, Белгородской, Самарской областях, а также в Казахстане. Штат - более 20 тысяч сотрудников.

Для повышения квалификации построили специальное инженерное училище. Как доложил Кустов, в рамках импортозамещения компания при поддержке Минсельхоза создала производство кормовых ферментов. И на подходе новое биотехнологическое производство. В этом году будет открыт завод по изготовлению сахарозаменителя.