За ночь над Россией уничтожили 69 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь 69 беспилотников над пятью регионами России.

27 дронов уничтожили над территорией Белгородской области, 22 - над Воронежской областью, 10 – над Липецкой областью, 8 – над Курской областью, 2 – над Крымом.

Как уточнили в Минобороны России, все дроны были самолетного типа.

В результате атаки на Липецкую область обломки одного из дронов рухнули на частный жилой дом. Погибла 71-летняя пенсионерка, еще два человека ранены. Еще один беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, отметил губернатор региона Игорь Артамонов. Третий беспилотник упал на парковке одного из предприятий в Ельце, возник пожар.

В Воронежской области разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 5 вражеских БПЛА.