Глава Крыма призвал закончить "игры в толерантность" в вопросах миграции

В области миграционной политики необходимы жесткие и системные меры, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в России. С таким заявлением выступил в среду, 2 июля, глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Как подчеркнул политик в своем Telegram-канале, "все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость", поэтому нужно ужесточать миграционную политику.

Аксенов рассказал, что направит в Госдуму предложения к законопроекту, который формируется в нижней палате парламента. Это, прежде всего, запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Также предлагается запретить получать российское гражданство на основании трудовой визы.

Глава Крыма подчеркнул, что экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности, а также заверил, что ни о какой дискриминации по национальному или религиозному признаку речь не идет.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что отношение к трудовым мигрантам должно исчерпываться схемой "приехали – поработали – спасибо – до свидания". Свою суровую позицию в этом вопросе политик объяснял тем, что речь идет об интересах нацбезопасности.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится у нас нелегально, поскольку "там уже возникают предпосылки для преступности всех видов".