Киевский режим избегает официальных комментариев о телефонном разговоре президентов России и Франции, а также последующем общении Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном, поскольку это неприятная тема. Такое мнение высказал в среду, 2 июля, депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по обвинению в государственной измене.

Парламентарий скептически высказался о звонке Макрона Путину, отметив, что французский политик "жалок в своем эмоциональном дискурсе". Эмманюэля Макрона швыряет из крайности в крайность: "То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны".

В любом случае, по мнению Дубинского, "Зеленскому позвонили постфактум, как бывшему, к которому охладели чувства" (цитаты по РИА Новости).

В Елисейском дворце ранее заявили, что Макрон намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Политика, как утверждают в Париже, договорились провести новый разговор в ближайшем будущем, не называя пока конкретных сроков.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает диалог даже с теми, с кем критически велик объем разногласий, поскольку это в интересах России.