Представлены новые герои спецоперации

Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии младший сержант Артем Брякотнин пресек воздушную атаку противника на позиции нашего гаубичного дивизиона. Заметив вражеский беспилотник, Артем поразил его из стрелкового оружия. Дрон упал в поле, не долетев до расположения российских войск.

Гвардии младший сержант Антон Падурин с сослуживцами отбил несколько попыток неприятеля вернуть утраченные позиции, уничтожив в ближнем бою более десяти радикалов. Антон также корректировал огонь артиллерии. Противник, понеся потери, отступил.