Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии младший сержант Артем Брякотнин пресек воздушную атаку противника на позиции нашего гаубичного дивизиона. Заметив вражеский беспилотник, Артем поразил его из стрелкового оружия. Дрон упал в поле, не долетев до расположения российских войск.

Гвардии младший сержант Антон Падурин с сослуживцами отбил несколько попыток неприятеля вернуть утраченные позиции, уничтожив в ближнем бою более десяти радикалов. Антон также корректировал огонь артиллерии. Противник, понеся потери, отступил.