Российские войска продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ

Российские войска продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ. За сутки поражены предприятия ВПК, склады, пункты временной дислокации противника. Приходят сообщения о взрывах в Одессе.

Ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу неприятеля. Наши передовые отряды постепенно зачищают Волчанск и продвигаются в Часовом Яре.

Экипаж Су-34 уничтожил очередной вражеский пункт управления беспилотниками в зоне ответственности группировки "Юг". Удар был нанесен снарядами с универсальным модулем планирования и коррекции. Ликвидацию цели подтвердила разведка. А на красноармейском направлении расчеты зенитно-ракетного комплекса "Стрела -10" группировки "Центр" надежно защищают наши подразделения от дронов противника. ЗРК пресекают многочисленные попытки боевиков провести разведку и атаковать позиции российских военных. Небо мониторят круглосуточно, что позволяет заблаговременно обнаружить цель и уничтожить ее. Расчет "Стрелы" всегда готов к работе. 

На харьковском направлении расчеты буксируемых гаубиц М-46 уничтожили минометы неонацистов. Били с ювелирной точностью - на каждую цель расходовали один осколочно-фугасный снаряд. Артиллеристы группировки "Север" расширяют зону безопасности вдоль российской границы. Наши войска оттесняют боевиков все дальше. Артиллерия и РСЗО помогают штурмовикам.