Российские войска продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ. За сутки поражены предприятия ВПК, склады, пункты временной дислокации противника. Приходят сообщения о взрывах в Одессе.

Ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу неприятеля. Наши передовые отряды постепенно зачищают Волчанск и продвигаются в Часовом Яре.

Экипаж Су-34 уничтожил очередной вражеский пункт управления беспилотниками в зоне ответственности группировки "Юг". Удар был нанесен снарядами с универсальным модулем планирования и коррекции. Ликвидацию цели подтвердила разведка. А на красноармейском направлении расчеты зенитно-ракетного комплекса "Стрела -10" группировки "Центр" надежно защищают наши подразделения от дронов противника. ЗРК пресекают многочисленные попытки боевиков провести разведку и атаковать позиции российских военных. Небо мониторят круглосуточно, что позволяет заблаговременно обнаружить цель и уничтожить ее. Расчет "Стрелы" всегда готов к работе.

На харьковском направлении расчеты буксируемых гаубиц М-46 уничтожили минометы неонацистов. Били с ювелирной точностью - на каждую цель расходовали один осколочно-фугасный снаряд. Артиллеристы группировки "Север" расширяют зону безопасности вдоль российской границы. Наши войска оттесняют боевиков все дальше. Артиллерия и РСЗО помогают штурмовикам.