Трамп попросил журналистку прекратить расследование на тему пола жены Макрона

Современный мир настолько вывернут наизнанку, что в женщине уже хотят найти мужчину. Я не про веселых человечков, а про супругу французского президента Брижит Макрон, о которой на каждом углу кричали, что она мужик. Но вмешался Трамп.

Американская блогерша Кэндис Оуэнс, кормившая публику расследованиями на тему "Брижит - мужик", и даже утверждавшая, что не жена она ему, а совсем даже отец, получила наказ от самого Трампа по телефону: считать Брижит Макрон женщиной. И точка!

Дальше блогерша наплела целую историю: мол, сам Макрон лично просил Трампа, чтобы тот нашел управу на Кэндис Оуэнс, чтобы та прекратила трепать светлое имя первой леди Франции. Ну и так далее. Так что Трамп провёл свое "шерше" насчёт Брижит и убедился: "ля фамм" в чистом виде.

Но в семействе Макронов все равно не все гладко. Когда в правительственном самолете глава Французской республики получает по сусалам от любезной супруги, какая разница, кто у них мужик. Явно не Макрон. Он просто человек непростой судьбы. Давно подозревали, что в этом браке ему несладко. Настолько, что готов душить в объятиях первого встречного. Да хоть Зеленского.

Диванные эксперты говорят: если мужчине чего-то не хватает в браке, так будет добирать на стороне. Вот он и добирает. Его привычка держать за руку и обнимать лиц мужского пола давно стала темой для пересудов. А фотографии с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо вообще дали желтой прессе повод назвать этих голубков влюбленной парой. А Трюдо еще и развелся два года назад.

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