Предводитель киевского режима Владимир Зеленский высказался по теме приостановки поставок ряда американских вооружений украинской армии. Произошло это в среду, 2 июля.

Как заявил Зеленский в своем Telegram-канале, он заслушал доклады министров обороны и иностранных дел Украины — в частности, по отношениям с США. Глава киевского режима заявил, что "сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонентов ПВО".

При этом Зеленский отметил, что "так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей", закрыв на этом обсуждение темы военной помощи от Соединенных Штатов.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер объяснил сворачивание поставок оружия Украине собственными американскими интересами. Дипломат подчеркнул, что Соединенным Штатам важно, прежде всего, "обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы это поле боя ни находилось".

При этом еще в начале июня источники рассказали, что американский лидер Дональд Трамп придумал наказание Зеленскому за атаку на аэродромы России — в Белом доме всерьез заговорили о том, следует ли Соединенным Штатам полностью "оставить Украину".