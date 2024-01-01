Захарова: Лавров заставил генсека НАТО вспомнить Христа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров явно не напрасно столько лет возглавляет российское внешнеполитическое ведомство, если заставил генерального секретаря НАТО Марка Рютте вспомнить про Иисуса Христа. Такое заявление сделала в среду, 2 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Рютте ранее попытался уколоть Лаврова, заявив, что тот "является министром в России с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его уст не вышло".

Мария Захарова в ответ подчеркнула, что "не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе", сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров, говоря об отношениях России с Западом, подчеркнул, что Москва на внешнеполитической арене четко определила ориентиры на развитие отношений с теми странами, которые готовы это делать на равноправной и взаимоуважительной основе.

Западные политики, после начала СВО пытавшиеся игнорировать российских дипломатов, поняли безуспешность этой тактики. В ноябре 2024 года на саммите G20 в Рио-де-Жанейро французский лидер Эмманюэль Макрон целенаправленно разыскал Сергея Лаврова, чтобы перекинуться с ним парой фраз и пожать руку, хотя прежде лидеры некоторых стран Запада, чтобы не фотографироваться с Лавровым, "устраивали цирк".