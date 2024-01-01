Министр иностранных дел России Сергей Лавров явно не напрасно столько лет возглавляет российское внешнеполитическое ведомство, если заставил генерального секретаря НАТО Марка Рютте вспомнить про Иисуса Христа. Такое заявление сделала в среду, 2 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Рютте ранее попытался уколоть Лаврова, заявив, что тот "является министром в России с рождения Иисуса Христа, и с тех пор ничего полезного из его уст не вышло".

Мария Захарова в ответ подчеркнула, что "не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе", сообщает РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров, говоря об отношениях России с Западом, подчеркнул, что Москва на внешнеполитической арене четко определила ориентиры на развитие отношений с теми странами, которые готовы это делать на равноправной и взаимоуважительной основе.

Западные политики, после начала СВО пытавшиеся игнорировать российских дипломатов, поняли безуспешность этой тактики. В ноябре 2024 года на саммите G20 в Рио-де-Жанейро французский лидер Эмманюэль Макрон целенаправленно разыскал Сергея Лаврова, чтобы перекинуться с ним парой фраз и пожать руку, хотя прежде лидеры некоторых стран Запада, чтобы не фотографироваться с Лавровым, "устраивали цирк".