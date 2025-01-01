Холодное лето разочаровало даже Путина: Зима близко

Погода в России летом 2025 года пока не радует — про дождливое и прохладное лето заговорил даже президент. Владимир Путин коснулся темы погоды во время совещания с правительством в среду, 2 июля. Трансляцию совещания вела пресс-служба Кремля.

Обсуждая финансирование северного завоза, глава государства подчеркнул, что важно не упустить время с учетом погодных условий: "Сейчас говорили про зиму, так? Вот она вроде как у нас нескоро. Но, судя по погоде, может и быстро наступить".

Затем президент отметил: "Погода сейчас — такая, завтра — другая, у нас вроде и лето пока не начиналось. Потом — бум! Вроде лето наступит, жара будет, а потом — тук! Опять морозы".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода с показателями, приблизительно соответствующими климатической норме, ожидается в Московском регионе с 3 июля. Однако "пока резкого взрыва тепла не видно".

При этом метеоролог Михаил Леус констатировал, что вторник, 1 июля, стал самым холодным днем в Москве за последние 63 года. Столбики термометров в столичном регионе не поднимались выше отметки 14 градусов тепла.