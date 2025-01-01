Дуров назвал фейком новость об уходе Telegram из России

Никаких планов по уходу из России у руководства Telegram нет. В этом заверил в среду, 2 июля, создатель мессенджера Павел Дуров.

Как напомнил бизнесмен в своем Telegram-канале, несколько дней назад в интернете появилась фейковая новость об уходе мессенджера из России. По этой причине "нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах".

При этом Павел Дуров предположил, что в отношении Telegram ведется "целенаправленная кампания по дискредитации". Он отметил, что "вполне возможно, что сейчас мы имеем не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram".

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Telegram сможет продолжать работу в России при условии соблюдения российского законодательства. Однако парламентарий предупредил, что конкуренцию Telegram вскоре может составить национальный российский мессенджер.

При этом российские власти продолжают следить за соблюдением мессенджерами законодательства нашего государства. С начала 2025 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 128,3 тысячи материалов с запрещенным контентом. В частности, из Telegram удалили 1224 бота по продаже персональных данных.