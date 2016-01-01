Доклад американской разведки, посвященный роли России в кампании по выборам президента США в 2016 году, был составлен с "серьезными нарушениями". Об этом говорится в документе Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который был обнародован по инициативе главы ведомства Джона Рэтклиффа.

Пресловутый отчет, подготовленный в период президентства Барака Обамы, гласил, что российский лидер Владимир Путин "стремился помочь Дональду Трампу победить" на выборах президента США 2016 года, уточняет Washington Examiner.

По мнению главы ЦРУ, авторы доклада поспешили с выводами, сделав их в сжатые сроки при ограниченном доступе к засекреченным данным. Сомнения в справедливости отчета подпитывает и факт отстранения от его подготовки национального разведывательного сообщества при чрезмерной роли руководства разведок.

Подобный "подрыв аналитических стандартов" компрометирует весь отчет — он сформировал "политизированную обстановку, что привело к нетипичному аналитическому процессу по вопросу, важному для нашей демократии", подчеркнул Рэтклифф.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году вновь зазвучали инсинуации о якобы вмешательстве России в этот процесс. Однако руководитель агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли признала, что нет никаких подтверждений "вредоносной деятельности", влияющей на избирательную инфраструктуру".

При этом предводителя киевского режима Владимира Зеленского также обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США — в пользу Демократической партии. Недовольство вызвал его приезд в колеблющийся штат Пенсильвания, а потому они настояли на начале расследования специальным комитетом Палаты представителей.