Госдеп опроверг прекращение поставок оружия Украине

Американские власти не прекращали поставок военной помощи украинской армии. Такое заявление сделали в среду, 2 июля, в Госдепартаменте США.

Обсуждение этой темы началось после того, как источники в Пентагоне объявили о приостановке отправки на Украину ракет для систем Patriot, ПЗРК Stinger 2, артиллерийских снарядов и гранатометов.

Это подтвердил Белый дом, а постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что Соединенным Штатам важно, прежде всего, "обеспечить наш собственный успех на поле боя, где бы это поле боя ни находилось".

Однако официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заверила, что "мы не останавливали отправку вооружений на Украину". При этом паузу в отправке Киеву зенитных и других ракет она охарактеризовала как единичный пример — "аспект, случай, ситуация, которая изменилась".

Говоря о причинах такого решения, спикер внешнеполитического ведомства заявила о необходимости "поставить интересы Америки на первое место" (цитаты по РИА Новости).