Радио "Судного дня" активизировалось из-за паузы США в помощи Украине

Радиостанция Судного дня УВБ-76 "Жужжалка" передала сразу три сообщения в среду, 2 июля. Произошло это после того, как в США рассказали о приостановке поставок ряда вооружений украинской армии.

Как уточняет РБК, в 13:08 по московскому времени радиостанция выдала в эфире слово "умелец". В 16:01 прозвучало слово "иракотис", а в 17:44 — слово "набоблин".

О том, кто и с какой целью транслирует эти сообщения, а также в чем заключается их смысла, достоверной информации нет. 19 июня Роскомнадзор сообщил, что, согласно постановлению российского правительства, радиодиапазон, в который входит частота "Жужжалки", предназначен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".

25 июня на фоне проведения саммита НАТО в Гааге радио "Судного дня" выдало свыше десятка сообщений, включая загадочные "коржоплот" и "кранокарп".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев цитировал сообщения радио "Судного дня" в своих публикациях в соцсетях. Политик отмечал, что "на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг".