Кто, если не Вашингтон, сможет стать главным спонсором киевского режима? Готов ли принять эту роль Берлин, выступающий в последнее время с воинственными заявлениями? Что означает звонок Эмманюэля Макрона Владимиру Путину?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил доцент Финансового университета Александр Камкин.

"Франция признает, что она проиграла в битве за украинские ресурсы. Потому что французские и британские компании имели большие виды на сельхозугодия и то, что скрыто под землей. В результате наступления российской армии и действий Трампа французы оказались ни с чем. Макрон долго носился с идеей интервенции в Одессу, потому что это кратчайший маршрут для вывоза украинского добра. Французскому ВПК тоже нужны литий, германий и другие редкоземельные металлы", - отметил эксперт.

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