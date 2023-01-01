ТАСС: террористы готовились к нападению на "Крокус" в Афганистане и Турции

На территории Турецкой Республики и Афганистана с июня 2023 года боевики тренировались к теракту в концертном зале "Крокус сити холл". Об этом 2 июля сообщил ТАСС со ссылкой на документы.

Боевики получили навыки обращения с оружием и взрывчаткой, получили психологическую подготовку и разработали план нападения.

Ранее СК РФ завершил расследование дела о теракте в "Крокус Сити Холле". По данным ведомства, теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России. Генпрокуратура оценила ущерб в 5,7 млрд рублей.