Украина сменит тактику для получения оружия от США, сообщили в Politico

Украина планирует попросить у США разрешение закупать вооружение за счет средств европейских стран. Об этом 3 июля написали в Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Некоторые страны Европы рассматривают возможность покупать американское оружие за счет собственных военных бюджетов для последующей передачи Киеву. Отмечается, что для осуществления такого плана требуется одобрение Вашингтона.

Ранее в Белом доме сообщили, что временно приостановили поставки некоторого вида вооружений для ВСУ из-за нехватки его на складах. Позже в Госдепе заявили, что это не означает прекращение военной помощи Украине.