Президент Южной Кореи хочет улучшить отношения с Россией и Китаем

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил интерес к быстрому улучшению отношений с Россией и Китаем. Об этом он 3 июля заявил в ходе пресс-конференции по случаю 30 дней пребывания на посту главы государства.



Также Южная Корея делает все возможное для достижения практических результатов в торговых переговорах с США, заявил президент. Республика идет к восстановлению "благотворительного цикла мира и экономического роста", добавил он.

Ли уточнил, что страна будет поддерживать "готовность к провокациям". Он назвал армию Республики Корея пятой в мире по силе.