Пациент напал на медперсонал с ножом и газовым баллончиком в Иркутске

Мужчина напал на двух сотрудниц больницы в Иркутске. Пациент применил нож и газовый баллончик. Пострадавшие госпитализированы, медики борются за их жизни. Об этом 3 июля заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Мужчина заявил, что его "лишили права на жизнь по Конституции, по конвенции ООН о правах инвалидов". На слова полицейского о том, что это не повод нападать на людей, задержанный ответил, что "ему виднее".

Нападавший задержан, все обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.