Не менее четырех человек погибли в результате аварии парома у острова Бали

Не менее четырех человек погибли в результате аварии парома у индонезийского острова Бали. На борту находились 65 пассажиров и членов экипажа. 23 удалось спасти. Некоторые из них после часов, проведенных в море, были уже без сознания. Остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.

В поисковой операции задействованы девять судов. Однако работу спасателей осложняют высокие волны.

Паром, перевозивший пассажиров и автомобили, затонул через полчаса после выхода из порта на острове Калимантан. По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка в машинном отделении. Отключилось электричество - и судно перевернулось.