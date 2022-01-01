Во Владивосток, преодолев более 2,5 тыс. миль, вернулась подводная лодка "Уфа"

Всего несколько метров до причальной стенки - и вот продолжительный поход завершен. Подводная лодка "Уфа" вернулась к родным берегам. Почти 40 суток экипаж выполнял поставленные задачи. Из них 30 моряки находились под водой.

Подлодка "Уфа" - четвертая для Тихоокеанского флота субмарина этого проекта. Она способна погружаться на глубину до 300 метров. Отличается акустической скрытностью и дальностью обнаружения целей. Оснащена мощным торпедным и ракетным вооружением, в том числе высокоточным.

Это самая современная дизель-электрическая субмарина. Благодаря тихому ходу под водой она практически неуязвима для противника. Кроме того, несет на вооружении крылатые ракеты "Калибр", которые могут поражать надводные и береговые цели.

Субмарину построили в Санкт-Петербурге. Там же в 2022 году приняли в состав Тихоокеанского флота. Затем "Уфа" взяла курс на главную базу. И южным морским путем шла до Владивостока около года. А через несколько месяцев отправилась в первый боевой поход.

И вот - самый долгожданный момент. Встреча с близкими. И возможность обнять родных после долгой разлуки.

За отличную службу наградили не только моряков, но и тех, кто ждет и верит в своих защитников. Им вручили почетные медали "Жена подводника".