Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Овны

День пролетит на одном дыхании. Если хотите, чтобы вас услышали, говорите! Все, что связано с переговорами, обучением, оформлением бумаг, пойдет как по маслу.

Тельцы

Представители этого знака сумеют подзаработать, удачно что-то купить или найти применение тому, что лежало без дела. А еще звезды помогут заметить красоту в мелких деталях.

Близнецы

Венера входит в ваш знак, и жизнь начинает играть новыми красками! Идеальное время, чтобы ярко проявить себя в личной жизни, в соцсетях или перед камерой.

Раки

Возможно, вы захотите уединиться, чтобы помечтать, переслушать старый плейлист или просто отдохнуть от суеты. День хорош для медитаций, йоги, ухода за собой.

Львы

Время общаться, устраивать вечеринки или мини-приключения. Вы можете завязать полезное знакомство, вдохновиться новым проектом или просто повеселиться.

Девы

Работа - в центре внимания, но это не значит, что день будет трудным! Венера напоминает: не забывайте про внешний вид, он сейчас особенно важен.

Весы

Ваше настроение на высоте, особенно если вы заняты чем-то новым - учебой, дорогой, планами на отпуск. Прекрасный момент, чтобы поймать вдохновение.

Скорпионы

День может удивить неожиданными поворотами в сфере партнерства. Кто-то раскроет секрет, кто-то предложит союз. И вы почувствуете, что это неспроста.

Стрельцы

Легкость и игривость Венеры в Близнецах помогут наладить отношения. Флирт, юмор, открытость - вот ключи к успеху. Не стесняйтесь их использовать.

Козероги

День подойдет для наведения порядка в делах - и рабочих, и бытовых. Вам захочется все разложить по полочкам. И в этом будет особенное удовольствие.

Водолеи

Все как вы любите: живо, интересно, с легким налетом сумасбродства. День хорош для творчества, свиданий, покупок, общения с детьми или выхода в свет.

Рыбы

Купите сегодня красивую мелочь в интерьер, приготовьте что-то вкусное, устройте душевный вечер. Все, что создаёт атмосферу уюта, - как бальзам на душу.