Кейт Миддлтон вышла к людям и сделала заявление на фоне новостей о разводе: "Все не так гладко, как вы ожидаете"

В последние месяцы ходит много слухов о разводе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Разговоры пошли после того, как в СМИ утекла информация о том, что сын Карла III заключил контракт с адвокатской конторой, которая защищала интересы принцессы Дианы во время расторжения ее брака с сыном Елизаветы II. По одной из версий, юристы понадобились Уильяму, чтобы подготовить документы для расставания с Кейт Миддлтон.

Однако королевские биографы считают, что эти новости очередная выдумка врагов принца и принцессы Уэльских. Во дворце и за его пределами недоброжелателей у пары достаточно.

Кейт и Уильям слухи не комментируют и продолжают вместе появляться на публике. Выглядят они при этом как счастливая семья. Единственное, что на самом деле огорчает принца и принцессу, это болезнь Кэтрин. Рак отступил осенью прошлого года, но Миддлтон до конца так и не восстановилась.

Принцесса сама призналась в этом, когда пришла в онкологический центр, чтобы поддержать людей, сражающихся с коварной болезнью. Во время общения с пациентами Кейт рассказала, что даже в ремиссии одно из самых трудных испытаний для нее — "держать лицо" и сохранять спокойствие, несмотря на страх и неопределенность, пишет Daily Mail.

"Это меняет жизнь для любого человека, с момента первой диагностики или после лечения, как для пациента, так и для его семьи. Вы должны найти свою новую норму, и это требует времени… Происходит все не так гладко, как вы ожидаете. Реальность такова, что вы проходите через трудные времена", — заявила жена принца Уильяма.