17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой попала в больницу

Дочь Даны Борисовой в юном возрасте начала погоню за красотой. С разрешения мамы девочка делала уколы для похудения, вылепила себе "углы Джоли", а весной решилась на ринопластику.

Некоторые из этих экспериментов не прошли для ребенка бесследно. Так, после уколов популярного препарата для диабетиков Полине стало плохо. Девочка едва не лишилась зрения. После пережитого она бросила затею с похудением.

Но накануне стало известно, что дочь Даны Борисовой снова в больнице. Полина вышла на связь из клиники и опубликовала фотографию с больничной койки. В кадр попала ее рука с капельницей. Что произошло, дочь телеведущей пока не раскрывает. Полина обещала рассказать о причинах попадания в больницу чуть позже.

"Скоро всё расскажу", — написала Полина под снимком.

Борисова тоже не комментирует, почему ее дочь лежит под капельницей. Поклонники переживают за состояние 17-летней девушки, и искренне надеются, что это не очередной эксперимент ради красоты.