Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за действий ВС России в зоне СВО и решения США приостановить поставки зенитных ракет Patriot.

ВСУ столкнулись с критической нехваткой солдат и оружия, пишет газета The Washington Post. Это существенно сказывается на ведении боевых действий на линии фронта.

Без увеличения западной помощи Украина незамедлительно потерпит "катастрофический крах". Отметил собеседник издания.

Накануне стало известно, что США Вашингтон приостановил поставку ряда видов вооружений на Украину, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM. Как ожидается, пауза может продлиться не один месяц.

В Кремле отметили, что пошли на этот шаг из-за нехватки вооружения на складах. Москва неоднократно подчеркивала, что военная поддержка Киева затягивает конфликт на Украине и препятствует мирному урегулированию.