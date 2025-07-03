"Мне, наверное, виднее": Мужчина с ножом напал на медперсонал в больнице Иркутска

Пациент с ножом напал на заместителя главного врача и секретаря больницы в Иркутске.

Инцидент произошел в городской клинической больнице № 8 утром 3 июля. 59-летний мужчина ворвался в кабинет с ножом и газовым баллончиком. Сначала он брызнул аэрозолем женщинам в лицо, а затем нанес ножевые ранения в область лица, затылка, шеи и грудного отдела, рассказала "ИрСити" главный врач иркутской городской больницы № 8 Жанна Есева.

Женщины госпитализированы в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь, сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем telegram-канале.

"Со своей стороны отмечу, что мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям", - отметил он.

Во время задержания пациент кричал, что его "лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов". За кадром ему ответили, что "это не повод нападать на людей", на что он заявил: "Мне, наверное, виднее".

Ранее задержанный неоднократно приходил с жалобами в больницу №8. Мужчина состоял на учете в психдиспансере, его боялись все врачи, пишет telegram-канал Baza.

"Год назад он это все говорил, что приду и вас убью. Я была вынуждена поставить всякие кнопки быстрого реагирования врачам. Они все время его боялись", - рассказала Есева.

Чуть больше года назад коллективу больницы пришлось вызывать на мужчину группу захвата и насильно помещать в психдиспансер. Через четыре месяца его выпустили.

Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работает региональный министр здравоохранения, правоохранительные и следственные органы.