Тина Канделаки показала редкое фото неземной красоты дочери и все рты раскрыли

Телеведущая Тина Канделаки показала, какой красавицей выросла ее дочь. Мелании уже 25 лет. Звездная мама выставили в Сеть снимок девушки, что делает очень редко.

На фото Мелания позирует на фоне заката. Девушка стоит, облокотившись о перила. На снимке она предстала с распущенными волосами, которые развеваются от легких порывов ветра. Для фотосессии дочь Канделаки выбрала стильное ярко-красное платье, а дополнила образ белыми босоножками. Легкий макияж лишь подчеркнул красоту Мелании.

Где был сделан снимок, не уточняется. Но, судя по пальмам и морю позади девушки, это один из южных курортов. Канделаки не оставила подписи под фото, сопроводив его лишь эмодзи в виде сердца.

Поклонники Тины пришли в восторг от фотографии. Народ в комментариях под постом называет Меланию красавицей и отмечает, что она очень похожа на маму. "Богиня"; "Неземная красота"; "Очень красивая"; "Тонкая, ангельская внешность"; "Красивая у вас дочь, вся в маму"; "Сама нежность", — рассыпались в комплиментах пользователи Сети.