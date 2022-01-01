Маска смерти: Алле Пугачевой вынесли неутешительный вердикт

Алла Пугачева с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* улетела в Италию. Семейство живет на роскошной вилле и гуляет по историческим улочкам Рима.

Галкин* на своей странице в соцсети рассказывает, как проходит романтическая поездка. По словам юмориста, Алла Борисовна отказывается позировать с ним, потому что "уже наснималась за свою жизнь". Но разок Максим* все же смог уговорить Примадонну сделать селфи.

На фото, которое артист сопроводил песней "Будь или не будь", он предстал в белой футболке и куртке, а Алла Борисовна облачилась в черное. Пугачева выглядела эффектно, она сделала яркий макияж с розовыми тенями, подвела нижнее веко и накрасила губы темно-красной помадой.

Однако народ счел, что лицо 76-летней народной артистки СССР выглядит неживым, словно маска. Поговаривают, что певица пользуется тейпами, чтобы скрыть морщины. Якобы она при помощи прозрачных пластырей подтягивает кожу и делает "лисьи глазки". Но специалисты эту теорию опровергают. Пластические хирурги в один голос говорят, что Примадонна, как минимум, сделала блефаропластику и подтянула овал лица.

Интересно, что еще несколько лет назад Алла Борисовна призналась, что врачи запретили ей делать пластику. Дело в том, что у певицы проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Поклонники помнят те откровения Пугачевой, а потому пришли в ужас от ее внешности. Народ уверен, что певица загонит себя в гроб в погоне за красотой. "Маска смерти, а не свежее молодое лицо"; "Алла Борисовна, поберегите здоровье, его у вас осталось не так уж много"; "Моложе не стала, теперь как смерть выглядит. Косы не хватает", — вынесли Примадонне вердикт пользователи Сети.



*Максим Галкин признан в России физлицом — иностранным агентом в 2022 году.