США остановили поставки Украине всего оружия

США приостановили поставки всего оружия Украине, в том числе снарядов и запчастей. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

Накануне сообщалось, что Вашингтон приостановил поставку лишь некоторых видов вооружений на Украину, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM. Как ожидается, пауза может продлиться не один месяц.

При этом ранее ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс уверяла, что приостановка поставок оружия Украине не означает полного прекращения военной помощи.

В то же время представитель Белого дома Анна Келли заявила CBS News, что США заморозили поставки оружия не только Украине. Решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место". Какие еще страны, кроме Украины, лишились американского оружия, она не сказала.