Контроль - это скорее для перестраховки. Операторы ударных беспилотников ВСУ, которые мешали прорыву российских десантников в село Николаевка, уничтожены. Вот отстреливаются несколько бандеровцев. Видно, что среди них есть раненые. А позицию раз за разом накрывают из минометов наши бойцы. Отступать некуда. Националисты заползают в блиндаж. Штурмовики им вслед закидывают противотанковую мину.

Николаевка – пригород Часова Яра - полностью взята под контроль российских войск. В кварталах завершается зачистка. Потеря этого поселка ставит крест на всей обороне ВСУ в самом городе. Сегодня артиллеристы ровняют с землей последние укрепления противника.

Разведка боем. Штурмовики поднимаются по склонам Белой горы. Это небольшая высота рядом с одноименным поселком в Донецкой республике. Националисты отстреливаются. Сбрасывают с дронов гранаты. Но атаку уже не остановить. Во время этой операции спаслись только трое боевиков. Вот они выползают на четвереньках и сдаются. Остальные - целое элитное подразделение 81-й аэромобильной бригады - уничтожены. Стратегически важная Белая гора полностью перешла под контроль группировки "Центр". Сегодня это ближайший поселок на пути к Константиновке. А она уже в полукольце.

В результате авианалетов и ракетных ударов в тылах ВСУ уничтожен крупный логистический центр. Он был замаскирован под склад "Украинской почты", где на самом деле националисты хранили боеприпасы и комплектующие для беспилотников. В Гуляйполе "Искандером" атакован оперативный штаб бандеровцев. Причем как раз в тот момент, когда в здании проходило совещание командного состава 110 отдельной бригады. По предварительным данным, до 50 человек, включая комбрига, ликвидированы.