В Биробиджане сотрудники МЧС высвободили корову, увязшую в яме с битумом

О том, что с коровой случилась беда, хозяйка догадалась. Накануне вечером питомица не вернулась домой. Не пришла и ночью. Отправились на поиски. Худшие опасения подтвердились: Пеструшка влезла в битум. Причем по самый нос.

Сколько корова провела в смоляном болоте - неизвестно. Пыталась выкарабкаться сама, но вязкая субстанция затягивала все больше и больше. Поливали керосином - коварный битум не смягчился. Палка спасению Пеструшки тоже не очень помогла. Еще чуть-чуть - и вместе с питомицей едва не пошла на дно и хозяйка.

Битумные ямы в Еврейской автономной области - наследие советских времен. 2019 год. Спасатели пытаются вытащить из заброшенной мазутной ямы собаку. А это видео снято два года назад: пес просидел в гудроне сутки. Выжил, говорят ветеринары, чудом.

Ловушки не только для животных. В битумные ямы попадают и люди. Летом 2018-го спасатели оперативно вытащили женщину. Но ведь могли и не успеть, замечают жители Биробиджана.

Вызволять Пеструшку из битумных топей приехали спасатели. С собой привезли лебедку, тросы. Пробовали тянуть за рога - не получилось. Буренка обессилела и уже совсем не сопротивлялась. Но сотрудники МЧС не сдавались. Спустя 4 часа усилия дали результат.

На этот раз спасательная операция "Рога и копыта" прошла успешно. Впереди у буренки долгая реабилитация - после плена животное должно прийти в себя и морально, и физически.