Столкновениями с полицией завершилась несанкционированная акция протеста в Белграде

Беспорядками и столкновениями с полицией завершилась очередная несанкционированная акция протеста в Белграде.

После шествия по центру города сторонники сербской оппозиции начали перекрывать дороги, выкатывать на проезжую часть мусорные контейнеры. При попытках стражей порядка восстановить движение в полицейских полетели камни, бутылки и даже предметы мебели. Один из правоохранителей получил травмы, повреждён патрульный автомобиль. Задержан один из зачинщиков беспорядков.

На фоне массовых протестов последних дней сербские власти предупредили: полиция не намерена поддаваться на провокации, но при необходимости будет действовать жёстко.