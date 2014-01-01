Долги, убыточный бизнес и загадочная смерть: раскрыта правда про 19-летнюю невесту Лепса

Телеведущая Виктория Боня раскрыла секрет семьи Авроры Кибы. По словам звезды "Дома-2", отец студентки умер при загадочных обстоятельствах после того, как его бизнес прогорел. Семья осталась в долгах. Именно поэтому Авроре пришлось связать свою жизнь с престарелым артистом, по крайней мере так заявила Боня.

Как на самом деле обстоят дела, выяснил портал Super. Как удалось узнать журналистам, папу Авроры звали Илья Беляков. Вместе с братом он в 2014 году основал две фирмы, которые занимались арендой и управлением недвижимости. Но уже через два года по решению Федеральной налоговой службы компании были ликвидированы. Еще через год Белякова не стало. Причину его смерти семья тщательно скрывает. Похоронен мужчина на Троекуровском кладбище, ему было всего 47 лет. На момент смерти отца Авроре исполнилось 11 лет.

У матери Кибы дела обстоят куда лучше. Татьяна Белякова владеет бизнес-центром "Капитал" в Гостином дворе в центре Москвы. Арендаторы платят ей тысячу долларов за квадратный метр. Чистая прибыль этого предприятия за год составила 17,5 миллиона рублей.

Также у Татьяны есть доля в автомойке в элитном жилом комплексе в Хамовниках. За прошлый год компания заработала 4,7 миллиона рублей. Лишь один бизнес Беляковой является убыточным, деловой центр "Плющиха 55", где мама Авроры — один из совладельцев, в прошлом году ушел в минус почти на 11 миллионов рублей.

Долги, о которых говорила Боня, официально нигде не значатся. По данным сайта Московского городского суда, с 2024 года Татьяна Белякова (возможно, просто женщина, имя которой совпадает с данными мамы Авроры) судится с товариществом собственников недвижимости из-за неуплаты платежей на общую сумму 733 тысячи рублей. Если бы такой долг был на родительнице Кибы, она бы без проблем его погасила, ведь, по словам Авроры, они с мамой и братом только за лето тратят около 25 миллионов рублей.