Агента Киева задержали в Петербурге при закладке бомбы под машину работника ОПК

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге россиянку, пытавшуюся взорвать автомобиль сотрудника оборонного предприятия.

Установлено, что 23-летняя девушка самостоятельно вышла на связь с украинскими спецслужбами и выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности. В обмен ей обещали гражданство одной из стран ЕС.

Силовики также выяснили, что задержанная наносила проукраинские надписи на общественных местах Москвы, а также пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

Возбуждены дела о покушении на теракт, незаконном приобретении взрывчатых веществ и госизмене.

"Мне сказали просто проследить за этой машиной и тогда дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину", - сообщила задержанная на допросе.

Ранее ФСБ задержала в Керчи мужчину за оправдание атаки беспилотников на Кремль. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.