Волочкова не смолчала, услышав, что дочь Ариадна возьмет фамилию мужа

Ариадна Волочкова вышла замуж за Никиту Григоряна в конце апреля. Влюбленные обвенчались в церкви, а в загс решили пока не ходить. Чем несказанно обрадовали бывшую приму Большого театра.

Анастасию очень беспокоил один вопрос — фамилия ее дочери. Волочкова не хочет, чтобы ее наследница стала Григорян. Именно поэтому балерина одобрила церковный союз Ариадны и Никиты. "Никакого отношения штамп в паспорте не имеет к счастью двух любящих молодых людей", — говорила Волочкова.

Но все-таки дочь балерины решила дойти и до загса. Как рассказала мачеха Ариадны Елена Николаева, девушка будет менять паспорт после замужества. "Говорила, что планирует. Кажется, говорила и публично в том числе", — ответила Николаева о возможности смены фамилии Ариадной.

Волочкова ранее очень остро реагировала на эти разговоры. "Очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян", — заявила Анастасия в одном из интервью.

Но на этот раз балерина решила действовать иначе. Она напомнила дочери, что как бы та ни старалась, ее все равно будут называть Ариадной Волочковой, дочерью знаменитой артистки.

"Невероятная память. Ариадне было 8 лет. Мой папа чемпион Советского Союза по настольному теннису. Ариадна приезжала его поддержать, когда я не могла этого делать… Какую бы фамилию она не носила бы, она навсегда останется дочкой Анастасии Волочковой", — подписала балерина трогательное детское видео дочери.