Илон Маск призвал отправить МКС на пенсию

Предприниматель Илон Маск призвал международное сообщество сосредоточиться на полетах на Марс.

Человечество может впервые ступить на Марс в ближайшие 5-7 лет. Международная космическая станция (МКС) устаревает.

"Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал Маск в социальной сети X.

Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса потребуется не менее одного миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов. Все это добро можно доставить на красную планету за 20 лет.

Полеты на Марс возможны с помощью космической многоразовой транспортной системы Starship 3, создаваемой компанией SpaceX. Это гигантский гибрид ракеты-носителя и звездолета, который может случить лунной базой, и орбитальной станцией, по герметичному объему равной МКС.