СБУ задержала майора ВВС Украины по подозрению в шпионаже на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинского военного по подозрению в передаче данных Вооруженным силам России об объектах противовоздушной обороны страны.

Майора ВВС задержали во Львовской области на западе Украины, передает РИА Новости. По версии следствия, его завербовали через бывшую жену, которая в прошлом была военной и работала на Россию в Мелитополе (Запорожская область).

"Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации", - отметили в службе.

В дальнейшем эту информацию планировали использовать для российских ударов по военной инфраструктуре Украины.

Ранее ФСБ задержала в Крыму двух женщин-агентов украинских спецслужб. Они собирали информацию о военных объектах и военнослужащих Черноморского флота.