Сын жестко ответил 73-летнему Олегу Газманову: "У нас с ним состоялся серьезный разговор"

Певец Родион Газманов рассказал, что обходится без помощи знаменитого отца. Это был выбор звездного наследника.

Родин признался, что первые шаги на сцене ему, конечно, помог сделать отец. Олег Газманов писал сыну песни и продюсировал его. Но со временем исполнитель хита "Люси" осознал, что ему нужно идти своим путем.

"Став взрослым, от его помощи я отказался, мы с ним пришли к мнению, что, продвигая меня, он меня просто "загазманит"", — заявил Родион в беседе с Леди Mail.

По словам Родиона, ему пришлось проявить твердость и жестко ответить отцу. Иначе выйти из-под опеки было бы невозможно. Но на отношения отца и сына та беседа не повлияла, между ними по-прежнему полное взаимопонимание.

"Мой отец, безусловно, невероятно талантливый артист, но еще на заре моей музыкальной карьеры у нас с ним состоялся серьезный разговор, в ходе которого мы с ним договорились, что я буду идти к своей цели стать востребованным артистом, пишущим классные песни, своей дорогой", – поделился Газманов-младший.

Родион убежден, что отечественной эстраде не нужен второй Олег Газманов, а значит, ему нужно искать свой путь и идти по нему. Хотя, до сих пор самой известной песней Родиона остается "Люси", автором слов и музыки к которой является его отец.