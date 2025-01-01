Известный 28-летний футболист погиб в ДТП через 10 дней после свадьбы

Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Спортсмену было 28 лет.

Трагедия случилась в испанской провинции Самора на 65-м километре трассы А-52. ДТП произошло в 00:40 по местному времени. Машина Жоты вылетела с дороги и загорелась. В автомобиле в момент аварии был также младший брат Диогу Андре. Оба спортсмена погибли, пишет Marca.

За 10 дней до трагедии Жота женился на своей давней возлюбленной Руте Кардозу. Они с детства дружили и уже несколько лет жили вместе, Рута родила футболисту троих детей. Только 22 июня 2025 году влюбленные узаконили отношения и сыграли красивую свадьбу.