Пентагон заявил об откате иранской ядерной программы

Американские удары по Ирану отбросили ядерную программу республики на два года назад.

К таким выводам пришла разведка США, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Ядерный потенциал Ирана ослаблен, но не сломлен.

"Мы ухудшили (достижения) их программы на один-два года, по крайней мере, по оценкам разведки Минобороны", - сообщил он в ходе брифинга (цитата по Reuters).

В ночь на 22 июня американские ВВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе ударов были уничтожены все иранские ядерные объекты. Тем не менее СМИ пишут, что ядерная программа Ирана разбита не все и ее можно восстановить.

В Иране признали серьезный ущерб ядерным объектам от ударов США. В настоящее время Организация по атомной энергии Ирана проводит оценку ущерба.